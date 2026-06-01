Como promozioni irregolari dei tour turistici | 3 sanzionati sul lungolago

Como, 1 giugno 2026 – Dacur, il Divieto di Accesso alle Aree Urban e, per tre "buttadentro" identificati e sanzionati dalla Polizia locale di Como sul lungolago c ittadino. Durante gli ultimi controlli, sono state contestate condotte che violavano il regolamento cittadino, elevando sanzioni amministrative, ma adottando contestualmente ordini di allontanamento nei confronti dei soggetti ritenuti responsabili. Tutti i provvedimenti emessi sono stati trasmessi alla Questura di Como per valutare una eventuale applicazione del Dacur (il Divieto di Accesso alle Aree Urbane), richieste che sono state accolte dal questore di Como, Filippo Ferri, che ha emesso i provvedimenti nei confronti di quattro soggetti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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