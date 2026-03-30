Como gioco delle tre carte sul lungolago | due denunciati

Due persone sono state denunciate a Como dopo aver utilizzato abilità manuali per simulare vincite facili nel gioco delle tre carte sul lungolago. Le autorità hanno scoperto le attività fraudolente e sono intervenute per fermare le pratiche illecite. La vicenda riguarda comportamenti messi in atto lungo la passeggiata sul lago, dove i sospetti sono stati immediatamente segnalati alle forze dell'ordine.

Como, 30 marzo 2026 – Grazie alle notevoli abilità manuali, simulavano facili vincite al gioco delle tre carte sul lungolago di Como. I due uomini, entrambi di origine romena, sono stati notati ieri dalla Polizia Locale di Como, e poi denunciati per gioco d'azzardo. L'intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione: uno dei due uomini stava mostrando anche una banconota verde, spacciata come banconota da 100 euro, inducendo così i passanti ad avvicinarsi e partecipare al gioco. L’agente sotto copertura. Per arrivare a contestare il gioco d'azzardo, un primo intervento di un agente è stato fatto in abiti civili, a cui ha fatto seguito l’arrivo di personale in divisa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, gioco delle tre carte sul lungolago: due denunciati Articoli correlati Sul lungolago di Como torna la truffa del gioco delle “tre carte": denunciati due uominiTentavano di attirare turisti e passanti con il classico “gioco delle tre carte”, simulando vincite facili e mostrando banconote per rendere più... “Gioco delle tre carte” ai turisti, due denunciati in centro \ VIDEOIndividuati e denunciati dalla guardia di finanza due soggetti di nazionalità rumena intenti nel “gioco delle tre carte” all’angolo tra via de’...