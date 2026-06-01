Nel tardo mattino di oggi, i vigili del fuoco sono intervenuti a Como in viale Masia per rimuovere un grande sciame di api posatosi su un albero. L’intervento è stato necessario per garantire la sicurezza pubblica e il benessere delle persone nella zona. Nessun incidente è stato segnalato e l’operazione si è conclusa senza complicazioni. I vigili del fuoco hanno gestito la situazione con le procedure standard per questo tipo di intervento.

Como, 1 giugno 2026 – Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, nella tarda mattinata di oggi, per rimuovere un grosso sciame di api che si era posato su un albero in viale Masia, a Como. Le squadre sono intervenute verso le 11.20, con tutte le protezioni necessarie, quando è stato segnalato il problema alla centrale: gli insetti, che si erano concentrati sui rami di un grosso albero, non immediatamente visibili a causa del fitto fogliame, volavano in tutta l'area circostante, anche attorno alle moto e alle biciclette in transito. L'area è stata cinturata fino a individuare lo sciame, che si era aggrappato su due rami centrali della pianta. Una volta recuperato, è stato affidato a un apicoltore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, c’è un grosso sciame di api in viale Masia: intervengono i vigili del fuoco

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