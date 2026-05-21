Bolzano sciame di api blocca la scuola Rainerum | intervengono i Vigili

A Bolzano, una scuola è stata temporaneamente chiusa a causa di uno sciame di api che si è posato sull’edificio. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto per gestire la situazione e rimuovere le api in sicurezza senza causare danni o ferite. La presenza di insetti di questo tipo in prossimità di strutture scolastiche è un fenomeno che si verifica con una certa frequenza. Per ora, non sono stati segnalati incidenti o feriti tra studenti o personale scolastico.

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? Domande chiave Come hanno fatto i vigili a rimuovere le api senza ferire nessuno?. Perché la fauna selvatica sta scegliendo proprio le scuole di Bolzano?. Cosa è successo pochi giorni fa nel cortile del liceo in via Fago?. Come verranno protetti gli ingressi scolastici da nuovi incontri con gli animali?.? In Breve Intervento avvenuto il 19 maggio in piazza Domenicani tramite aspirazione tecnica.. Accesso scolastico garantito tramite percorsi alternativi durante la rimozione degli insetti.. Recente passaggio di un capriolo nel liceo di via Fago durante la ricreazione.. Esposizione degli spazi scolastici alla fauna locale in questa stagione specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Bolzano, sciame di api blocca la scuola Rainerum: intervengono i Vigili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento C'è uno sciame d'api all’ingresso della scuola: arrivano i vigili del fuocoDopo il capriolo sceso dalle pendici del Guncina e transitato nel liceo scientifico di lingua tedesca di via Fago a Bolzano durante la ricreazione,... Modica: sciame di api blocca il centro storicoUn imponente sciame di api ha scelto come punto d’arresto il cuore pulsante di Modica, precisamente in Corso Umberto I. Sciame d’api vicino a una scuola a Bolzano, arrivano i vigili del fuoco: Avevano preso residenza sulle scaleUno sciame d’api a pochi metri da una scuola, che avrebbe potuto comportare un pericolo per gli alunni ma, per fortuna, è stato rimosso senza conseguenze. Accade a Bolzano, dove una scuola ha dovuto c ... tecnicadellascuola.it Sciame d'api fa visita al RainerumIntervento dei vigili del fuoco nell'istituto scolastico del centro di Bolzano: operazione conclusa senza problemi ... rainews.it