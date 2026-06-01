Un uomo ubriaco è arrivato al pronto soccorso di un ospedale di Como a bordo di un’ambulanza e, una volta lì, ha aggredito i medici e gli infermieri che lo stavano curando. La polizia ha arrestato l’uomo dopo l’episodio. Non sono stati riportati danni gravi alle persone coinvolte.

Como – E' arrivato completamente ubriaco a bordo di un’ambulanza all' ospedale Valduce di Como e, una volta giunto al pronto soccorso, ha iniziato ad aggredire i medici e gli infermieri presenti. E' accaduto la scorsa notte ad un 24enne di origine marocchina, che è stato arrestato. La volante dell'Upgsp della questura di Como è intervenuta intorno alle 3.40, a seguito dell'attivazione del sistema di allarme anti violenza ai sanitari: gli agenti hanno tentato di bloccare il 24enne che, alla vista dei poliziotti, ha iniziato a colpire anche loro con calci e pugni. Il personale sanitario ha riferito che il ragazzo era stato trasportato in autolettiga e, durante le cure mediche, aveva iniziato ad aggredirli a calci e pugni, ferendone alcuni e seminando il panico tra i pazienti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como, botte a medici e infermieri che lo curano in Pronto soccorso: arrestato

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