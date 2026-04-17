Nel nuovo episodio del podcast 'Globuli Bianchi', medici e infermieri condividono le loro esperienze quotidiane tra le corsie di un pronto soccorso pubblico, raccontando le sfide e le situazioni vissute durante le notti di lavoro. Il progetto, primo nel suo genere, si propone di offrire un'idea diretta di cosa accade dietro le quinte di un ospedale pubblico, attraverso testimonianze reali di chi opera in prima linea.

(Adnkronos) – "Un viaggio dentro il cuore pulsante della sanità". Si presenta così 'Globuli Bianchi', il "primo podcast interamente realizzato da un ospedale pubblico". A promuoverlo è l'Asst Valle Olona, che ha scelto di "condividere esperienze, sfide, emozioni e racconti di chi lavora ogni giorno per proteggere la salute" delle persone. La sanità vista con.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Notizie correlate

Pronto soccorso sempre più sicuro per medici e infermieri: aggressioni dimezzateBuona notizia per chi lavora in prima linea, anche se è proprio di pochi giorni fa il caso di un uomo che ha aggredito due infermieri che cercavano...

Pronto Soccorso in Puglia, arrivano i fondi per le indennità di medici e infermieriArrivano dalla Regione i fondi per il pagamento delle indennità al personale dei Pronto soccorso.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Vi racconto com’è una notte impegnativa al pronto soccorso di Asti; Pasqua al Pronto Soccorso: la notte degli infermieri che non si fermano mai; Ambulanze in fila come in pandemia: bloccate di notte al Pronto soccorso di Torrette, mancano barelle e posti letto; Doppia emergenza nella notte all'ospedale di Ancona, 50 operatori al lavoro.

Notti in Pronto soccorso, vite in corsia. Medici e infermieri si raccontano nel podcast ‘Globuli bianchi’(Adnkronos) - Un viaggio dentro il cuore pulsante della sanità. Si presenta così 'Globuli Bianchi', il primo podcast interamente ... tuobenessere.it

Pasqua al Pronto Soccorso: la notte degli infermieri che non si fermano maiTra emergenze, ansie e attese: mentre il Paese festeggia, infermieri e operatori sanitari tengono aperto l’avamposto della sanità. Il NurSind richiama l’attenzione sulla pressione crescente sui Pronto ... infermieristicamente.it

Entrambe le notti di WRESTLEMANIA saranno in diretta (e poi on demand) su NETFLIX, con telecronaca in italiano. Inizio a mezzanotte: night one tra sabato e domenica, night two tra domenica e lunedì. Preparete i pop-corn e alzate il volume! :) - facebook.com facebook

Ti do me stessa, le mie notti insonni, i lunghi sorsi di cielo e stelle Antonia Pozzi Stoccolma #CasaLettori x.com