Il tecnico della squadra milanese ha confermato che il centrocampista sarà disponibile per la partita contro il Genoa. Ha anche parlato di un litigio avvenuto con un ex compagno di squadra, affermando di aver avuto discussioni più intense in passato. Inoltre, ha fatto riferimento a un confronto con un dirigente, senza entrare nei dettagli. La partita si avvicina e la squadra punta a ottenere i punti necessari per qualificarsi alla prossima Champions League.

I milanisti, di questi tempi, si dividono in due categorie: chi guarda il campo (la qualificazione alla Champions come priorità) e chi è più appassionato di strategie societarie per la prossima stagione. La conferenza di Allegri alla vigilia di Genoa-Milan vive sospesa tra questi due mondi. Max vorrebbe parlare solo della partita ma il momento societario è troppo particolare. Come da suo desiderio, prima il Genoa, con due novità. Parla Max: “Una notizia positiva è che Modric è a disposizione, ha provato la maschera e si è allenato con la squadra. Domani vediamo chi giocherà. Ricci invece ha avuto una distorsione alla caviglia, viene con noi e domani mattina vediamo come sta”. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri: "Modric col Genoa ci sarà. Il litigio con Ibra? Ne ho avuto di peggiori. E su Tare..."

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