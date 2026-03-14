Rakitic | Un altro anno di Modric? Può andare avanti altre tre stagioni Scudetto? Mai dire mai
L'ex centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, ha commentato sulla carriera di Luka Modric, attualmente in forza al Milan. Rakitic ha affermato che il suo amico potrebbe giocare ancora per tre stagioni e ha menzionato la possibilità di un futuro scudetto, senza escludere nulla. Le sue parole si sono concentrate sulle prospettive future di Modric e sulle opportunità nel calcio italiano.
L'ex calciatore Ivan Rakitic è impegnato nella tappa milanese del World Legend Padel Tour, dove ieri si è presentato anche il centrocampista del Milan e suo grande amico Luka Modric. Rakitic è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Le fa effetto vedere Modric ancora giocare? "Sinceramente no, perché Luka è diverso da tutti gli altri. Ha una passione incredibile e fisicamente pare ancora un ragazzino. Un altro anno al Milan? Solo uno? Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno". Rakitic ha parlato anche della corsa Scudetto: "L’Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
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