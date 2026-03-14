L'ex centrocampista del Barcellona, Ivan Rakitic, ha commentato sulla carriera di Luka Modric, attualmente in forza al Milan. Rakitic ha affermato che il suo amico potrebbe giocare ancora per tre stagioni e ha menzionato la possibilità di un futuro scudetto, senza escludere nulla. Le sue parole si sono concentrate sulle prospettive future di Modric e sulle opportunità nel calcio italiano.

L'ex calciatore Ivan Rakitic è impegnato nella tappa milanese del World Legend Padel Tour, dove ieri si è presentato anche il centrocampista del Milan e suo grande amico Luka Modric. Rakitic è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport'. Le fa effetto vedere Modric ancora giocare? "Sinceramente no, perché Luka è diverso da tutti gli altri. Ha una passione incredibile e fisicamente pare ancora un ragazzino. Un altro anno al Milan? Solo uno? Per come lo vedo io, Modric può andare avanti per altre due o tre stagioni almeno". Rakitic ha parlato anche della corsa Scudetto: "L’Inter ha sette punti in più e ovviamente è la favorita, ma il derby di domenica ha dimostrato che il Milan non è lì per caso e può giocarsi le sue chance. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Rakitic: “Un altro anno di Modric? Può andare avanti altre tre stagioni. Scudetto? Mai dire mai”

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