Si parla di un possibile trasferimento dell’attaccante francese alla Juventus, con l'allenatore della squadra che avrebbe espresso interesse per averlo in rosa nella prossima stagione. La discussione riguarda soprattutto i gol segnati e le caratteristiche che renderebbero l’attaccante adatto al modulo e alle esigenze del club. La trattativa, ancora in fase preliminare, coinvolge vari aspetti tecnici e contrattuali da definire.

di Paolo Rossi Kolo Muani alla Juventus, i motivi che spingono Luciano Spalletti a volere l’attaccante in estate. Perché è il colpo giusto per i bianconeri, l’analisi. L’attacco della Juventus del prossimo anno sarà all’insegna di un ritorno al futuro? Randal Kolo Muani, al centro di insistenti voci di un clamoroso ritorno in bianconero, ha lasciato un segno profondo nell’ultima stagione con i suoi 10 gol complessivi. Un bottino che fotografa perfettamente l’identikit di un attaccante moderno: letale in profondità, bravo anche negli spazi stretti e prezioso nel gioco aereo. Analizzando le sue reti, emerge un quadro chiarissimo sulle sue caratteristiche e, soprattutto, sulle connessioni tattiche che lo hanno esaltato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kolo Muani alla Juventus, perché è il colpo giusto per Spalletti. La risposta risiede nei gol: i motivi che spingono per il suo ritorno a Torino

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