Come sta la turista francese dispersa a Ischia

Una turista francese dispersa a Ischia è stata trovata sana e salva dopo ore di ricerche. L'intervento di soccorso si è svolto oggi nella zona di Montecorvo, nel comune di Forio. La donna era scomparsa da diverse ore, ma è stata individuata e recuperata senza ferite o problemi di salute. La ricerca, che ha coinvolto diverse squadre di soccorso, si è conclusa con il suo ritrovamento.

Una turista francese è stata ritrovata sana e salva sull'isola d'Ischia dopo ore di ricerche, nel corso di una vasta operazione di soccorso scattata nella giornata di oggi nella zona di Montecorvo, nel comune di Forio. La donna aveva fatto perdere le proprie tracce durante un'escursione lungo i. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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