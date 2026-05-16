Kean ritrova la Juve come sta andando la stagione dell’ex bianconero? I numeri con la Fiorentina
Dopo aver lasciato la Juventus, l’attaccante sta affrontando la sua nuova esperienza con la maglia della Fiorentina. Finora, ha collezionato un certo numero di presenze e gol nel campionato in corso, contribuendo alle prestazioni della squadra. La sua stagione si è sviluppata attraverso diverse partite ufficiali, con momenti di coinvolgimento offensivo e alcune occasioni create in attacco. La situazione attuale del giocatore si riflette nei numeri registrati fino a questo momento, senza considerare eventuali infortuni o cambi di formazione.
di Francesco Spagnolo Kean ritrova la Juve da ex. Come sta andando la stagione del giocatore con la maglia della Fiorentina. C’è un dato che preoccupa i bianconeri. La stagione della Fiorentina ha trovato un punto di svolta fondamentale nelle prestazioni del suo centravanti. L’impatto di Kean nel sistema di gioco viola si è rivelato cruciale per scardinare le difese avversarie in questa Serie A, dimostrando una maturità tattica e una costanza di rendimento che molti attendevano da tempo. Analizzando i dati raccolti, salta subito all’occhio la straordinaria continuità d’impiego garantita dal calciatore. Con ben 26 presenze complessive e 23 partenze da titolare, l’attaccante è diventato il punto di riferimento imprescindibile della manovra offensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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