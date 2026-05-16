Kean ritrova la Juve come sta andando la stagione dell’ex bianconero? I numeri con la Fiorentina

Dopo aver lasciato la Juventus, l’attaccante sta affrontando la sua nuova esperienza con la maglia della Fiorentina. Finora, ha collezionato un certo numero di presenze e gol nel campionato in corso, contribuendo alle prestazioni della squadra. La sua stagione si è sviluppata attraverso diverse partite ufficiali, con momenti di coinvolgimento offensivo e alcune occasioni create in attacco. La situazione attuale del giocatore si riflette nei numeri registrati fino a questo momento, senza considerare eventuali infortuni o cambi di formazione.

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