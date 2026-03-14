All'ospedale San Donato di Arezzo, il pronto soccorso sta vivendo una fase critica con 13 medici in meno rispetto al passato, senza nessuna nuova assunzione in programma. La riduzione del personale rende difficile garantire i servizi, creando un ciclo negativo che sembra difficile da interrompere. La situazione attuale evidenzia una carenza di risorse umane che influisce sulla gestione quotidiana del reparto.

La crisi del pronto soccorso dell'ospedale San Donato ad Arezzo si presenta come un circolo vizioso in cui la carenza di personale medico rende la struttura poco attraente per nuovi arrivi, aggravando ulteriormente il deficit. Il consigliere regionale Gabriele Veneri ha sollevato l'allarme dopo aver ricevuto una risposta ufficiale dall'ASL Toscana Sud-Est che conferma l'assenza di nuove assunzioni nel corso del 2025. I numeri emergenti dalla documentazione aziendale dipingono un quadro preoccupa . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Donato: 13 medici in meno, nessun nuovo assunzione

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