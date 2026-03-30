Un uomo di 46 anni è deceduto questa mattina nella zona industriale di Brindisi dopo essere stato colto da un malore mentre era alla guida della propria auto. L’incidente si è verificato mentre si dirigeva verso il lavoro. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita. La polizia sta raccogliendo elementi per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Stroncato da un improvviso malessere lungo viale Enrico Fermi. A dare l'allarme un camionista di passaggio. Sul posto il 118 e le Volanti BRINDISI - Colto da un malore fatale mentre era alla guida della sua auto per raggiungere il posto di lavoro, un dipendente Sir di 46 anni è deceduto questa mattina (30 marzo 2026) nella zona industriale di Brindisi. La tragedia si è consumata lungo viale Enrico Fermi, dove l'uomo ha accusato un improvviso malessere che non gli ha lasciato scampo. A notare ciò che stava accadendo è stato un camionista di passaggio che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e gli agenti della sezione volanti. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Colto da malore mentre guidava verso il lavoro: muore 46enne

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