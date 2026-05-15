Da Melendugno arriva la vice Kipp | Maria Teresa Bassi al Volley Bergamo 1991
Da Melendugno arriva la nuova vice Kipp, Maria Teresa Bassi, che si unirà alla squadra del Volley Bergamo 1991. La giocatrice mostra caratteristiche come potenza, determinazione e desiderio di migliorare le proprie prestazioni. La sua firma con il club è stata ufficializzata di recente, e si aspetta che possa contribuire alla crescita della squadra. La giocatrice è pronta a iniziare la nuova esperienza sportiva e ad affrontare la stagione con impegno e concentrazione.
Bergamo. Potenza, determinazione e voglia di crescere: Maria Teresa Bassi è pronta a vestire la maglia del Volley Bergamo 1991. Opposto italiano di prospettiva, arriva in rossoblù dopo l’esperienza con il Volley Melendugno e andrà a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della nuova stagione. Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni per la capacità di incidere nei momenti importanti del match, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco. Nel corso dell’ultima stagione ha confermato il proprio valore mettendo in mostra qualità in attacco, intensità al servizio e una buona capacità di gestione dei palloni più pesanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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