Da Melendugno arriva la vice Kipp | Maria Teresa Bassi al Volley Bergamo 1991

Da bergamonews.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Melendugno arriva la nuova vice Kipp, Maria Teresa Bassi, che si unirà alla squadra del Volley Bergamo 1991. La giocatrice mostra caratteristiche come potenza, determinazione e desiderio di migliorare le proprie prestazioni. La sua firma con il club è stata ufficializzata di recente, e si aspetta che possa contribuire alla crescita della squadra. La giocatrice è pronta a iniziare la nuova esperienza sportiva e ad affrontare la stagione con impegno e concentrazione.

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Bergamo. Potenza, determinazione e voglia di crescere: Maria Teresa Bassi è pronta a vestire la maglia del Volley Bergamo 1991. Opposto italiano di prospettiva, arriva in rossoblù dopo l’esperienza con il Volley Melendugno e andrà a ricoprire il ruolo di vice Kipp nel roster della nuova stagione. Giocatrice dotata di fisicità e personalità, Bassi si è messa in evidenza nelle ultime stagioni per la capacità di incidere nei momenti importanti del match, mostrando solidità offensiva e continui margini di crescita. Un profilo giovane ma già abituato ai ritmi della Serie A, pronto a inserirsi in un contesto ambizioso come quello bergamasco. Nel corso dell’ultima stagione ha confermato il proprio valore mettendo in mostra qualità in attacco, intensità al servizio e una buona capacità di gestione dei palloni più pesanti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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