Da Melendugno arriva la vice Kipp | Maria Teresa Bassi al Volley Bergamo 1991

Da Melendugno arriva la nuova vice Kipp, Maria Teresa Bassi, che si unirà alla squadra del Volley Bergamo 1991. La giocatrice mostra caratteristiche come potenza, determinazione e desiderio di migliorare le proprie prestazioni. La sua firma con il club è stata ufficializzata di recente, e si aspetta che possa contribuire alla crescita della squadra. La giocatrice è pronta a iniziare la nuova esperienza sportiva e ad affrontare la stagione con impegno e concentrazione.

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