Melendugno punta sul talento | arriva Compagnin per la regia in A2

Il club di Melendugno ha annunciato l'ingaggio di una giovane palleggiatrice che si aggiungerà alla rosa della squadra di serie A2. Contestualmente, è stato confermato l'ingresso di un nuovo allenatore, noto per la sua esperienza nella medesima categoria. Questi cambiamenti sono stati comunicati ufficialmente tramite i canali del club, senza ulteriori dettagli sui termini contrattuali o sugli obiettivi specifici della stagione. La squadra si prepara quindi a una nuova fase con un nuovo staff tecnico e un talento emergente in cabina di regia.

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? Domande chiave Chi è la giovane palleggiatrice che cambierà il volto del Melendugno?. Come influirà l'arrivo di Compagnin sul duo di regia biancorosso?. Perché la società ha scelto proprio un talento proveniente da Offanengo?. Quali obiettivi tecnici si prefigge il coach Giunta con questo innesto?.? In Breve Compagnin affiancherà la palleggiatrice Giorgia Avenia sotto la guida del coach Simone Giunta.. L'atleta ha maturato esperienza nel settore giovanile Chieri e nel club Volley Offanengo.. Il trasferimento riguarda la stagione agonistica 20262027 per il campionato di Serie A2.. La ventenne vanta tre stagioni disputate nel massimo campionato nazionale di categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Melendugno punta sul talento: arriva Compagnin per la regia in A2 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giorgia Avenia e Melendugno: il cuore della regia batte ancora nel SalentoMELENDUGNO – Il futuro della Narconon Volley Melendugno continua a passare dalle mani sapienti di Giorgia Avenia. Cuore, potenza e 192 centimetri di talento: Melendugno conferma il pilastro GianficoMELENDUGNO – La Narconon Volley Melendugno pone un altro tassello fondamentale per la costruzione della squadra che affronterà la stagione 20262027,... Cuore, potenza e 192 centimetri di talento: Melendugno conferma il pilastro GianficoL’ascesa inarrestabile della centrale prosegue nella terra del sole, tra ambizioni rinnovate e un legame viscerale con la tifoseria salentina ... lecceprima.it Melendugno mette il turbo al mercato: con Gaia Novello un colpo che profuma di azzurro e futuroNon si ferma la corsa della Narconon Volley Melendugno, che spinge sull'acceleratore e mette a segno il quarto innesto di un roster sempre più ambizioso. La ... corrieresalentino.it