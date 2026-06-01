Colpo all' alba nel nord Salento | la banda del buco irrompe nei locali della banca

All’alba di oggi, un gruppo di malviventi ha forato una parete di una filiale di Intesa San Paolo nel nord Salento, entrando nei locali. La banda del buco ha agito praticando un foro sulla parete perimetrale della banca a Salice Salentino. Non ci sono ancora dettagli su eventuali furti o danni specifici e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

SALICE SALENTINO – La banda “del buco” in azione a Salice Salentino. All’alba di oggi, una banda di malviventi ha infatti preso di mira la filiale di Intesa San Paolo, nel comune del nord Salento, praticando un foro sulla parete perimetrale per poi introdursi nei locali.Sul posto, oltre ai. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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