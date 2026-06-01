Colpito un mercantile nel Golfo Persico Iran stop a negoziati con gli Usa | Chiudiamo Hormuz e Bab el-Mandeb – La diretta

Un mercantile è stato colpito nel Golfo Persico, portando l’Iran a sospendere i negoziati con gli Stati Uniti. L’Iran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e di Bab el-Mandeb. Nel 94esimo giorno di tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran, un funzionario statunitense ha riferito di aver avuto conversazioni con il presidente libanese e il primo ministro israeliano, cercando di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco.

Nel 94esimo giorno della guerra tra Usa, Israele e Iran il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha parlato nelle ultime 48 ore con il presidente libanese e il primo ministro israeliano Netanyahu per cercare di promuovere una nuova iniziativa di cessate il fuoco. Lo fa sapere la rivista Axios su X. Gli Stati Uniti hanno proposto che, come primo passo, Hezbollah interrompa tutti gli attacchi contro Israele. In cambio, Israele si asterrà dall’escalation a Beirut. Il presidente del Parlamento libanese Berri ha detto di voler di garantire l’impegno di Hezbollah per il cessate il fuoco, ma ha chiesto a Israele di fermarsi. Intanto il presidente Donald Trump dice che il suo accordo prevede lo stop al nucleare per Teheran, smentendo alcune indiscrezioni della Cnn che affermavano il contrario. 🔗 Leggi su Open.online

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American Vessel Under Heavy Iranian Fire In Hormuz; Massive Blaze Erupts; Iran-US War Resumes

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