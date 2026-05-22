L’INCIDENTE. L’infortunio sul lavoro venerdì 22 maggio all’azienda Isocell. Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Grave infortunio sul lavoro nel pomeriggio di venerdì 22 maggio a Pognano, lungo la Strada provinciale Francesca, all’azienda Isocell. L’allarme è scattato intorno alle 15.40. Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 57 anni sarebbe stato colpito da un carrello porta cemento mentre si trovava nell’area di lavoro. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Il 57enne ha riportato traumi alla schiena, all’addome e a una gamba. Le sue condizioni sono apparse subito serie: sul posto sono intervenute l’automedica e un’ambulanza della Croce Bianca di Boltiere, che hanno prestato le prime cure all’operaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Pognano, colpito da un carrello porta cemento: grave operaio di 57 anni

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