Durante la partita allo stadio 'Ferraris' di Genova, tutti i membri della squadra erano presenti, tranne Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, che ricopre anche il ruolo di Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Milan, non ha partecipato alla trasferta. La sua assenza è stata notata dai presenti, anche se non sono stati forniti dettagli sulle ragioni di questa assenza. Nessun altro membro della società o della squadra è risultato assente dall’evento.

Ieri pomeriggio, allo stadio 'Ferraris' di Genova, il Milan di Massimiliano Allegri è tornato a vincere contro il Genoa di Daniele De Rossi, riscattando le due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Atalanta. All'appuntamento, cruciale per la qualificazione del Diavolo alla prossima Champions League, era presente tutto lo stato maggiore rossonero, ad eccezione di un nome pesantissimo: Zlatan Ibrahimovic. Per Genoa-Milan è arrivato in Italia il patron Gerry Cardinale, desideroso di stare al fianco dei ragazzi per spronarli a dare il massimo per l'obiettivo stagionale. Il proprietario del Milan ha seguito il match in tribuna circondato dai vertici del club: il DS Igli Tare, l'AD Giorgio Furlani e Massimo Calvelli, indicato come suo possibile successore nel ruolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, al ‘Ferraris’ tutti presenti tranne Ibrahimovic: il motivo dell’assenza dello svedese

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