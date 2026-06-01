Colombia il candidato trumpiano in vantaggio alle elezioni

In Colombia, il candidato di estrema destra Abelardo de la Espriella ha ottenuto la vittoria nel primo turno delle elezioni presidenziali. Ivan Cepeda, considerato il favorito dai sondaggi, si trova al secondo posto, a poca distanza. La vittoria di de la Espriella è stata confermata dopo lo scrutinio dei voti. Il secondo turno si svolgerà tra i due candidati, senza ulteriori dettagli sui risultati finali.

È il candidato dell’estrema destra Abelardo de la Espriella il vincitore del primo turno delle presidenziali in Colombia, con Ivan Cepeda, delfino del presidente uscente Gustavo Petro, che lo tallona, nonostante i sondaggi della vigilia lo dessero per favorito. Secondo i risultati preliminari che il candidato di sinistra ha contestato, il legale filo Trump che si definisce La Tigre ha ottenuto il 43,7% dei voti, mentre Cepeda il 41%: il ballottaggio è fissato per il 21 giugno. Le elezioni in Colombia. De la Espriella ha assicurato che al secondo turno saranno «sconfitti la tirannia e l’assolutismo» e l’esito del voto di ieri rappresenta «un trionfo per quelli di noi che non hanno mai sperimentato il vivere alle spalle dello stato». 🔗 Leggi su Open.online

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Presidente da Colômbia desafia o Trump assim como Maduro. O fim será o mesmo

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