Colombia diaspora divisa | De la Espriella vince nelle Americhe
De la Espriella ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle Americhe, mentre in Europa si è affermata la linea di Cepeda. La differenza tra le due aree evidenzia una divisione nella diaspora colombiana. La vittoria nelle Americhe potrebbe influenzare il risultato del ballottaggio previsto per il 21 giugno, ma l’effetto sul risultato complessivo non è ancora chiaro. Le scelte di voto in Europa e nelle Americhe mostrano una divisione nel sostegno politico.
? Domande chiave Perché il voto in Europa ha scelto la linea di Cepeda?. Come influenzerà il vantaggio nelle Americhe il ballottaggio del 21 giugno?. Quali modelli di sviluppo proporranno i due candidati alla vittoria?. Dove si concentrerà la battaglia per gli elettori rimasti indecisi?.? In Breve De la Espriella ottiene 319.962 voti contro i 167.513 di Ivan Cepeda all'estero.. Voto nelle Americhe: 155.000 elettori negli Stati Uniti scelgono il candidato conservatore.. Cepeda vince in Europa con oltre 54.000 voti registrati solo in Spagna.. Ballottaggio decisivo fissato per il 21 giugno per definire la presidenza..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,3% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu
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