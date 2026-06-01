Colombia diaspora divisa | De la Espriella vince nelle Americhe

Notizia in breve

De la Espriella ha ottenuto la maggioranza dei voti nelle Americhe, mentre in Europa si è affermata la linea di Cepeda. La differenza tra le due aree evidenzia una divisione nella diaspora colombiana. La vittoria nelle Americhe potrebbe influenzare il risultato del ballottaggio previsto per il 21 giugno, ma l’effetto sul risultato complessivo non è ancora chiaro. Le scelte di voto in Europa e nelle Americhe mostrano una divisione nel sostegno politico.