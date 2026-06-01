Dopo il primo turno delle elezioni presidenziali in Colombia è in testa con il 43,7% il candidato di estrema destra, l'avvocato Abelardo de la Espriella, del movimento Difensori della Patria, ammiratore di Donald Trump. Il 21 giugno al ballottaggio la sfida sarà tra lui, detto El Tigre, e il candidato di sinistra, il senatore Ivan Cepeda, del Patto Storico, alleato ed erede dell'attuale presidente Gustavo Petro, che ha raccolto il 40,9% dei voti. Circa 700mila preferenze separano i due sfidanti. Anche se sia Petro sia Cepeda hanno detto che non riconosceranno i risultati dello scrutinio preliminare del primo turno, in attesa dei dati ufficiali, ipotizzando opacità nel conteggio delle schede. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Colombia al bivio: destra trumpiana contro sinistra di Petro. Il ballottaggio può cambiare il Paese

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Colombia está muy enferma también Trump insinúa nuevas operaciones militares / La Opinión

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