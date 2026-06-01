Le elezioni presidenziali in Colombia si avviano al secondo turno con circa 800 mila schede non valide, secondo le autorità elettorali. Il candidato di estrema destra, Abelardo De La Espriella, ha ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, sfidando l’erede politico di un ex leader, che si è piazzato secondo. La differenza tra i due candidati è di circa 800 mila schede, mentre le schede contestate o non valide sono state contabilizzate come schede fantasma.

Secondo i risultati preliminari dell’Anagrafe Nazionale, con il 99,03% dei seggi scrutinati, De La Espriella — l’outsider soprannominato “El Tigre” — ha ottenuto in maniera inaspettata, dati i sondaggi che davano sempre in testa Cepeda, 10,2 milioni di voti, pari al 43,73%, mentre l’esponente del Pacto Histórico, si è classificato secondo con 9,6 milioni di voti, corrispondenti al 40,91% dei consensi, attestandosi come il candidato della sinistra colombiana più votato al primo turno nella storia del Paese sudamericano. Sia Cepeda che Petro hanno sceltouna linea dura verso il preconteggio effettuato da una società privata. In un messaggio durissimo su X, il presidente uscente ha ricordato che «il cosiddetto conteggio trasmesso non ha forza vincolante» e che i suoi dati «non costituiscono norma pubblica». 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Colombia al bivio: alle presidenziali De La Espriella sfida Cepeda, al ballottaggio con 800 mila schede fantasma

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