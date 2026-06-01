Colloqui Usa-Israele Rubio | Il primo passo spetta a Hezbollah stop agli attacchi

Da 361magazine.com 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il segretario di Stato americano ha incontrato separatamente il presidente libanese e il premier israeliano per discutere dei negoziati in corso. Rubio ha affermato che il primo passo spetta a Hezbollah, chiedendo di fermare gli attacchi. Nessuna altra informazione sui contenuti delle discussioni è stata resa nota.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto due colloqui separati con il presidente libanese Joseph Aoun e con il premier israeliano Benyamin Netanyahu sul tavolo dei negoziati in corso. A riferirlo è un esponente dell’amministrazione Usa. La proposta Washington: cessate il fuoco prima da Hezbollah “Per sbloccare il confronto, gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo una proposta precisa: Hezbollah deve interrompere ogni azione offensiva. In cambio Israele si impegna a non alzare il livello di scontro a Beirut”, ha spiegato il funzionario raccontando il contenuto delle telefonate. La linea di Beirut, invece, va nella direzione opposta: Hezbollah chiede che sia Israele a fermare per primo le operazioni militari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Israele.

colloqui usa israele rubio il primo passo spetta a hezbollah stop agli attacchi
© 361magazine.com - Colloqui Usa-Israele, Rubio: “ Il primo passo spetta a Hezbollah, stop agli attacchi”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Marco Rubio Meets Israeli Prime Minister Netanyahu in Florida Ahead of Trump Talks | DRM News | AC1N

Video Marco Rubio Meets Israeli Prime Minister Netanyahu in Florida Ahead of Trump Talks | DRM News | AC1N

Notizie e thread social correlati

Libano, il leader di Hezbollah: "Stop ai colloqui diretti con Israele"Il leader di Hezbollah ha annunciato che il Libano dovrebbe sospendere i colloqui diretti con Israele, previsti tra pochi giorni a Washington.

Libano, Israele diffonde video di attacchi contro HezbollahL’esercito israeliano ha reso pubblico un video che documenta attacchi contro obiettivi sospettati di appartenere a Hezbollah in Libano.

Temi più discussi: Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG; Israele avanza in Libano, Parigi convoca l'Onu. Trump: Iran non svilupperà arma nucleare; Axios: 'Trump ha visto i consiglieri alla sicurezza, valuta attacco a Iran senza svolta'; Negoziati USA-Iran, Trump: Accordo pronto, Hormuz verrà riaperto: il tempo è dalla nostra parte.

colloqui usa israele colloqui usa israele rubioUsa a Hezbollah: 'Cessate gli attacchi per primi per i negoziati'Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha condotto colloqui diplomatici con il presidente libanese Joseph Aoun e il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu. L'obiettivo è far progredire i n ... it.blastingnews.com

colloqui usa israele colloqui usa israele rubioGuerra, ultime notizie. Iran, Rubio: Per accordo servono giorni. Media Israele: ucciso capo ala militare di HamasRaid Usa di autodifesa contro siti e navi iraniane. Non si sblocca lo stallo sull’Iran: Teheran parla di progressi ma avverte che l’intesa non è imminente. Trump prende tempo: L’accordo sarà gran ... ilsole24ore.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web