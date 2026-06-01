Colloqui Usa-Israele Rubio | Il primo passo spetta a Hezbollah stop agli attacchi

Il segretario di Stato americano ha incontrato separatamente il presidente libanese e il premier israeliano per discutere dei negoziati in corso. Rubio ha affermato che il primo passo spetta a Hezbollah, chiedendo di fermare gli attacchi. Nessuna altra informazione sui contenuti delle discussioni è stata resa nota.

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha avuto due colloqui separati con il presidente libanese Joseph Aoun e con il premier israeliano Benyamin Netanyahu sul tavolo dei negoziati in corso. A riferirlo è un esponente dell’amministrazione Usa. La proposta Washington: cessate il fuoco prima da Hezbollah “Per sbloccare il confronto, gli Stati Uniti hanno messo sul tavolo una proposta precisa: Hezbollah deve interrompere ogni azione offensiva. In cambio Israele si impegna a non alzare il livello di scontro a Beirut”, ha spiegato il funzionario raccontando il contenuto delle telefonate. La linea di Beirut, invece, va nella direzione opposta: Hezbollah chiede che sia Israele a fermare per primo le operazioni militari. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Marco Rubio Meets Israeli Prime Minister Netanyahu in Florida Ahead of Trump Talks | DRM News | AC1N

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