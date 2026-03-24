L’esercito israeliano ha reso pubblico un video che documenta attacchi contro obiettivi sospettati di appartenere a Hezbollah in Libano. Il video mostra immagini di bombardamenti in diverse località e il momento degli attacchi. La diffusione avviene in un momento di tensione tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli sui bersagli colpiti o sulle conseguenze immediate.

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostra gli attacchi contro presunti obiettivi di Hezbollah in Libano. Nelle immagini, i missili di Tel Aviv raggiungono diverse strutture, ridotte a un ammasso di macerie. I raid hanno colpito diverse zone nel sud del Paese, tra cui una stazione di servizio della società Amana a Rashidieh, nei pressi della città portuale di Tiro, provocando un’enorme colonna di fumo e fiamme. Secondo un bilancio preliminare del Ministero della Salute libanese, un attacco israeliano sferrato martedì mattina contro un condominio a Bchamoun, a circa 10 chilometri a sud-est di Beirut, ha inoltre causato la morte di almeno due persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Israele diffonde video di attacchi contro Hezbollah

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