Lavori al cavalcavia chiude il bivio tra A4 e tangenziale nord | i percorsi alternativi
Per due notti, sulla A4 Milano-Brescia, saranno effettuati lavori al cavalcavia che portano alla chiusura del bivio tra l’autostrada e la tangenziale nord. La chiusura provocherà modifiche ai percorsi di uscita e ingresso per i veicoli che transitano in direzione della tangenziale. Sono previsti percorsi alternativi per i veicoli che devono raggiungere le zone di collegamento interessate dall’intervento. La viabilità sarà monitorata e, in caso di necessità, saranno adottate ulteriori misure di gestione del traffico.
Due notti di lavori sulla A4 Milano-Brescia comporteranno modifiche alla viabilità per chi viaggia in direzione della tangenziale nord. Per consentire la manutenzione di un cavalcavia, lunedì 18 e martedì 19 maggio scatteranno le chiusure notturne in un nodo nevralgico della rete autostradale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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