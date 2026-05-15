Lavori al cavalcavia chiude il bivio tra A4 e tangenziale nord | i percorsi alternativi

Per due notti, sulla A4 Milano-Brescia, saranno effettuati lavori al cavalcavia che portano alla chiusura del bivio tra l’autostrada e la tangenziale nord. La chiusura provocherà modifiche ai percorsi di uscita e ingresso per i veicoli che transitano in direzione della tangenziale. Sono previsti percorsi alternativi per i veicoli che devono raggiungere le zone di collegamento interessate dall’intervento. La viabilità sarà monitorata e, in caso di necessità, saranno adottate ulteriori misure di gestione del traffico.

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