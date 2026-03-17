Commercialisti Fontana è il nuovo presidente dell’Unione Giovani di Napoli Nord

Domenico Fontana è stato eletto nuovo presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord. La nomina è stata annunciata recentemente e coinvolge i membri dell’associazione che riuniscono i giovani professionisti del settore. La sua elezione segna un cambiamento nelle cariche di leadership dell’organizzazione, che si occupa di promuovere le attività e le iniziative tra i professionisti emergenti della zona.

Tempo di lettura: 2 minuti Domenico Fontana è il nuovo presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord. L’elezione è avvenuta al termine dell’assemblea che ha rinnovato gli organi associativi dell’Unione per il prossimo triennio. “Il nostro obiettivo – h a dichiarato Fontana – sarà dare continuità al lavoro svolto negli ultimi anni e rafforzare il ruolo dell’Unione come luogo di confronto, crescita professionale e partecipazione per i giovani commercialisti del territorio”. Il neopresidente ha sottolineato l’importanza dell’associazione quale punto di riferimento per molti giovani professionisti, in un contesto locale e nazionale che evolve rapidamente e richiede sempre maggiore capacità di adattamento. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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