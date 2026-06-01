Un’associazione di Ponticelli, quartiere di Napoli, ha avviato collaborazioni con le scuole locali per ridurre la dispersione scolastica. Attraverso laboratori dedicati ai giovani, vengono promossi sviluppi di talenti e nuove opportunità di vita e lavoro. La vicepresidente dell’organizzazione, nata e cresciuta nel quartiere, lavora dal 2013 nel settore, coinvolgendo i ragazzi in attività educative e creative.

A ntonella Saporito, 42 anni, dal 2013 è vicepresidente di Maestri di Strada. È nata e cresciuta a Ponticelli, lo stesso quartiere di Napoli in cui sorge l’associazione impegnata contro la dispersione scolastica, attraverso progetti educativi e creativi. Laureata in psicologia all’Università Federico II, Saporito a dicembre concluderà l’ultimo anno della Scuola di formazione in psicoterapia a indirizzo psicodinamico. «Quando i ragazzi che abbiamo affiancato ci ricontattano per dirci che hanno ripreso gli studi, si sono iscritti all’università, o per informarsi sui corsi da cuoco, elettricista o estetista, per noi è la soddisfazione più grande». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Collabora con le scuole di Ponticelli per combattere la dispersione scolastica. Attraverso l’associazione offre ai ragazzi laboratori per sviluppare i loro talenti e creare prospettive di vita e di lavoro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dispersione scolastica Italia all’8,2%, sotto la media UE. Valditara: “Restituite prospettive a mezzo milione di giovani”L’Italia ha registrato un tasso di dispersione scolastica pari all’8,2%, secondo i dati EUROSTAT 2025 pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e del...

Un Patto di Comunità contro la dispersione scolastica: “Vicini ai giovani nelle difficoltà, così li orientiamo verso il lavoro”Un nuovo accordo tra enti locali e istituzioni scolastiche mira a contrastare la dispersione scolastica e favorire l’orientamento professionale tra i...

Temi più discussi: La giornata. Stramaccioni e Tozzuolo in visita alla scuola di Sant’Egidio; Sulle vie della Legalità: a Balestrate una straordinaria lezione di memoria civile nel nome di Giuseppe Bommarito; Al lavoro con… Antonella Saporito, Vicepresidente di Maestri di Strada; Scuola per Genitori 2026: Lucangeli, Rossi e Schettini a Vicenza.

Dopo la prima edizione che ha coinvolto oltre 270 scuole in 18 regioni italiane, prende il via la nuova raccolta dati per il Report 2026 sullo stato dell’Intelligenza Artificiale nella scuola italiana, promosso da ScuolaTech in collaborazione con il thin… x.com

Educazione finanziaria per gli studenti. Banca Tema collabora con le scuoleLa seconda edizione del convegno sull’educazione finanziaria e la legalità fiscale, organizzata a Montepulciano dall’Istituto di Istruzione Superiore (I.I.S.) della Valdichiana con la collaborazione ... lanazione.it

Tutti i segreti della scuola che collabora con le scuolePAVIA. Il nostro viaggio settimanale nel basket giovanile ci ha portato a entrare nel mondo di Here You Can, società con sede pavese che svolge la propria attività principalmente tra Siziano e ... laprovinciapavese.gelocal.it