Un Patto di Comunità contro la dispersione scolastica | Vicini ai giovani nelle difficoltà così li orientiamo verso il lavoro

Un nuovo accordo tra enti locali e istituzioni scolastiche mira a contrastare la dispersione scolastica e favorire l’orientamento professionale tra i giovani. L’obiettivo è fornire supporto concreto ai ragazzi in difficoltà, aiutandoli a trovare percorsi di studio e lavoro più adeguati alle loro esigenze. La collaborazione si concentra anche sulla promozione del benessere giovanile, con iniziative dedicate a ridurre le cause che portano alcuni studenti a lasciare presto la scuola.

Bergamo. Lotta alla dispersione scolastica, avvicinamento al lavoro e promozione del benessere giovanile. Questi i tre pilastri sui quali è stato costruito il Patto di Comunità per le giovani generazioni e il lavoro. Un accordo di collaborazione triennale, con possibilità di proroga, che vede come protagonisti il Comune di Bergamo, la Provincia, Asst Papa Giovanni XXIIII, Ats e l’Ufficio Scolastico Territoriale. Una rete tra istituzioni, scuola, sistema sanitario, enti territoriali e servizi educativi che riconosce l’esistenza di un problema, e si impegna, si confronta, ragiona per cercare, insieme, delle soluzioni. “Il Patto di Comunità – spiega Marzia Marchesi, assessora alle Politiche giovanili – nasce dalla consapevolezza che nessun ragazzo e nessuna ragazza debbano sentirsi soli nel proprio percorso di crescita. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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