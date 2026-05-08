Dispersione scolastica Italia all’8,2% sotto la media UE Valditara | Restituite prospettive a mezzo milione di giovani

L’Italia ha registrato un tasso di dispersione scolastica pari all’8,2%, secondo i dati EUROSTAT 2025 pubblicati dal Ministero dell'Istruzione e del Merito. Questa percentuale si colloca al di sotto della media europea, che si attesta più elevata. Il ministro dell'Istruzione ha commentato la cifra, sottolineando l’obiettivo di restituire opportunità a circa mezzo milione di giovani che abbandonano precocemente gli studi.

L’Italia raggiunge un traguardo di grande rilievo sul fronte dell’istruzione. Stando ai recenti dati EUROSTAT 2025, riportati in un comunicato stampa ufficiale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la nostra nazione registra un tasso di dispersione scolastica pari all’8,2%. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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