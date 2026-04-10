Incidente tra auto e moto sulla Statale 36 soccorsi all' opera e code

Oggi, venerdì 10 aprile, alle 11.35, si è verificato un incidente tra un'auto e una moto sulla Statale 36, tra le località di Molteno e Bosisio Parini. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, che hanno prestato le prime cure ai coinvolti. La carreggiata in direzione nord è stata temporaneamente chiusa, causando code nel traffico della zona. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei feriti.

Un altro schianto tra auto e moto lungo la Statale 36. Alle 11.35 di oggi, venerdì 10 aprile, i soccorsi del 118 sono dovuti intervenire d'urgenza lungo la carreggiata della SS36 in direzione nord (Lecco) nella tratta Molteno-Bosisio Parini. Nel sinistro è rimasto ferito un uomo di 70 anni. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Statale 36, incidente tra auto e moto in zona svincolo di Suello: soccorsi in azione e code Temi più discussi: Incidente frontale tra auto e bus a Portegrandi, un morto; Incidente sulla Tuscolana: scontro tra auto, morti una donna e un 16enne. Tre feriti, tra cui una bambina; Incidente al solito incrocio 'San Matteo': violento impatto tra un'auto e un autocarro furgonato; Quarto d’Altino, frontale tra auto e pullman Atvo sulla SP43: un morto e 4 feriti. Terribile incidente tra tre auto e una moto sulla statale: morto un giovane centauro. Traffico bloccato: strada chiusaPIAN DI VEDOIA. Un terribile incidente che ha coinvolto tre auto e una moto. A perdere la vita un centauro. Il dramma è avvenuto poco prima delle 14 di oggi, giovedì 9 aprile, lungo la strada statale ... ildolomiti.it Terribile incidente stradale in Italia, schianto in galleria tra auto e camion: il bilancio è tragicoTerribile incidente stradale sull'A14, auto contro camion: morta una donna di 62 anni, ferite tre persona, tra cui un bambino ... notizie.it In #FiPiLi, in direzione Firenze: code a tratti per incidente (ora risolto) al km 3 tra Lastra a Signa e Firenze Scandicci #viabiliTOS #viabiliFI x.com Oggi è il giorno dell'udienza dell'incidente probatorio - facebook.com facebook