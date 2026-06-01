La vittoria di Cody Rhodes su Gunther a WWE Clash in Italy si porta dietro più di una polemica. L’American Nightmare ha conservato l’Undisputed WWE Championship, ma lo schienamento decisivo è arrivato mentre il piede di Gunther si trovava sotto le corde, particolare che avrebbe dovuto invalidare il conteggio. Il replay ha dato pienamente ragione allo sfidante, comprensibilmente furioso per come sono andate le cose. Le parole di Cody Rhodes: pronto al rematch “qui e ora”. A dare manforte alla versione di Gunther è stato proprio il campione, che nel post-show ha affrontato la questione senza giri di parole, ammettendo di non essersi accorto nulla sul momento ma di aver visto tutto nel replay. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Cody Rhodes ammette il “furto” a Clash in Italy: “Tutto vero, Gunther merita un rematch”

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Major Sign Cody Rhodes Is LOSING The WWE Title To Gunther At Clash In Italy

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Cody Rhodes ricorda di aver ricevuto un regalo strano durante un incontro: Avevano tipo una grande bacheca. Posso dire che lo stanno filmando, quindi è tutta una cosa. E Dio benedica, è una foto di tutta la mia famiglia, completamente generata dall'IA trann reddit

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