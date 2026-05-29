Per la prima volta in Italia, la WWE ha organizzato un evento Premium Live, con il match tra Cody Rhodes e Gunther per il titolo. La serata ha visto anche altri incontri di rilievo e numerosi spettatori presenti nel paese. La manifestazione ha avuto luogo in un grande spazio dedicato agli eventi sportivi e di wrestling, attirando fan da diverse regioni. Sono stati trasmessi in diretta anche alcuni incontri, con un’ampia copertura sui canali ufficiali e sui social media.

Per la prima volta nella storia un Premium Live Event della Wwe si svolgerà in Italia. È tutto pronto per Clash in Italy, che si svolgerà domenica 31 maggio alle ore 20 all’Inalpi Arena di Torino. Un evento epocale che apre una settimana incredibile per il wrestling nel nostro paese: all’Inalpi ci sarà anche la puntata di Raw dell’1 giugno, mentre quella di SmackDown sarà all’Unipol Arena di Bologna, il 5 giugno. Sarà tutto visibile Live su Netflix. Previsti anche due Live Events: il primo al Palazzo dello Sport di Roma il 6 giugno, il secondo al Mandela Forum di Firenze il 7 giugno. L’occasione di vedere in azione i fenomeni della Wwe sarà per tutta la settimana. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventi

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WWE Clash in Italy 2026 | WWE Championship | Cody Rhodes (c) vs Gunther | WWE 2K26

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