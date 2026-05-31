Durante il Premium Live Event, Cody Rhodes ha vinto contro Gunther nel match per il WWE Championship. La sfida ha attirato molta attenzione, con un pubblico presente che ha assistito a un incontro tra due dei protagonisti principali della federazione. La vittoria di Rhodes segna un cambio di titolo, con il pubblico che ha seguito l’evento con grande interesse. La gara si è conclusa con Rhodes che ha ottenuto la vittoria, mentre alcuni spettatori hanno manifestato dissenso.

Ad inaugurare il Premium Live Event è stato uno dei match più attesi della serata: Cody Rhodes contro Gunther per il WWE Championship. Una sfida intensissima, tecnica, fisica e giocata su ritmi altissimi, che ha subito acceso il pubblico italiano e lasciato dietro di sé anche parecchie discussioni.Sin dalle prime battute, il match ha mantenuto un livello elevatissimo. Da una parte la precisione chirurgica, la durezza e il controllo di Gunther, dall’altra la resilienza, il cuore e l’esplosività di Cody Rhodes.L’austriaco ha imposto la sua classica strategia fatta di colpi devastanti, chop violentissime e pressione costante, cercando di rallentare il campione e portarlo nel suo terreno ideale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Clash in Italy: Cody Rhodes batte Gunther tra spettacolo e polemiche

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SMACKDOWN SHOCK: SAMI ZAYN TRADISCE CODY RHODES! Gunther distrugge il Campione!

Notizie e thread social correlati

Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventiPer la prima volta in Italia, la WWE ha organizzato un evento Premium Live, con il match tra Cody Rhodes e Gunther per il titolo.

Leggi anche: Gunther verso Clash in Italy: il futuro del "Ring General", la sfida a Cody e un 'vaffa' d'autore

Temi più discussi: Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventi; Clash in Italy – I nostri pronostici; Brock Lesnar, Roman Reigns e Cody Rhodes a Torino: l’annuncio fa esplodere i fan; WWE Clash in Italy accoglie la Cadrega di Aldo, Giovanni e Giacomo? 5 gadget folli per il PLE!.

Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! E' tempo di Clash In Italy, e quindi di pronostici! Chi vincerà l'atteso scontro tra Roman Reigns e Jacob Fatu? Cody Rhodes rimarrà campione? Il tutto a Torino! youtube.com/liv x.com

Cody Rhodes contro Sami Zayn a Clash In Italy reddit

Le ultime parole di Cody Rhodes a Gunther prima di Clash In ItalyDopo l’ultima puntata di SmackDown, Cody Rhodes ha concesso un’intervista a Joe Tessitore in vista di Clash In Italy. Il WWE Champion ha ovviamente parlato del suo match con Gunther, mostrando massimo ... spaziowrestling.it

Cody Rhodes infiamma Torino: allenamento in palestra a poche ore da Clash in ItalyMancano ormai pochissime ore all’inizio di Clash in Italy, il primo storico Premium Live Event della WWE interamente ospitato in terra italiana, e l’attesa all’esterno e all’interno della Inalpi Arena ... spaziowrestling.it