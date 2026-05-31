Clash in Italy | Cody Rhodes batte Gunther tra spettacolo e polemiche
Durante il Premium Live Event, Cody Rhodes ha vinto contro Gunther nel match per il WWE Championship. La sfida ha attirato molta attenzione, con un pubblico presente che ha assistito a un incontro tra due dei protagonisti principali della federazione. La vittoria di Rhodes segna un cambio di titolo, con il pubblico che ha seguito l’evento con grande interesse. La gara si è conclusa con Rhodes che ha ottenuto la vittoria, mentre alcuni spettatori hanno manifestato dissenso.
Ad inaugurare il Premium Live Event è stato uno dei match più attesi della serata: Cody Rhodes contro Gunther per il WWE Championship. Una sfida intensissima, tecnica, fisica e giocata su ritmi altissimi, che ha subito acceso il pubblico italiano e lasciato dietro di sé anche parecchie discussioni.Sin dalle prime battute, il match ha mantenuto un livello elevatissimo. Da una parte la precisione chirurgica, la durezza e il controllo di Gunther, dall’altra la resilienza, il cuore e l’esplosività di Cody Rhodes.L’austriaco ha imposto la sua classica strategia fatta di colpi devastanti, chop violentissime e pressione costante, cercando di rallentare il campione e portarlo nel suo terreno ideale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
SMACKDOWN SHOCK: SAMI ZAYN TRADISCE CODY RHODES! Gunther distrugge il Campione!
Notizie e thread social correlati
Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventiPer la prima volta in Italia, la WWE ha organizzato un evento Premium Live, con il match tra Cody Rhodes e Gunther per il titolo.
Leggi anche: Gunther verso Clash in Italy: il futuro del "Ring General", la sfida a Cody e un 'vaffa' d'autore
Temi più discussi: Wwe Clash in Italy, Cody Rhodes-Gunther per il titolo. Il programma, i match, gli eventi; Clash in Italy – I nostri pronostici; Brock Lesnar, Roman Reigns e Cody Rhodes a Torino: l’annuncio fa esplodere i fan; WWE Clash in Italy accoglie la Cadrega di Aldo, Giovanni e Giacomo? 5 gadget folli per il PLE!.
Rompipallone.it. . Manca sempre meno a Clash In Italy, Premium Live Event della WWE che si terrà a Torino, e abbiamo intervistato Gunther, uno dei wrestler più importanti al mondo che affronterà Cody Rhodes per WWE Undisputed Championship Il Ring facebook
Alle 14:00, assieme ad ospiti a sorpresa, riflettiamo sugli ultimi eventi in casa WWE! E' tempo di Clash In Italy, e quindi di pronostici! Chi vincerà l'atteso scontro tra Roman Reigns e Jacob Fatu? Cody Rhodes rimarrà campione? Il tutto a Torino! youtube.com/liv x.com
Cody Rhodes contro Sami Zayn a Clash In Italy reddit
Le ultime parole di Cody Rhodes a Gunther prima di Clash In ItalyDopo l’ultima puntata di SmackDown, Cody Rhodes ha concesso un’intervista a Joe Tessitore in vista di Clash In Italy. Il WWE Champion ha ovviamente parlato del suo match con Gunther, mostrando massimo ... spaziowrestling.it
Cody Rhodes infiamma Torino: allenamento in palestra a poche ore da Clash in ItalyMancano ormai pochissime ore all’inizio di Clash in Italy, il primo storico Premium Live Event della WWE interamente ospitato in terra italiana, e l’attesa all’esterno e all’interno della Inalpi Arena ... spaziowrestling.it