A Codogno, il Partito Democratico locale ha impedito a Enrico Ruggeri di esibirsi sul palco, con la decisione comunicata dalla capogruppo Maria Cristina Baggi. La motivazione ufficiale non è stata fornita, ma si è parlato di una presa di posizione nei confronti dell’artista. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o spiegazioni dettagliate riguardo alle ragioni di questa scelta.

Il Partito Democratico locale, tramite la capogruppo Maria Cristina Baggi, ha deciso che l’artista non è "degno" di salire sul palco. Il peccato originale? Non aver cantato le lodi del Green Pass o della gestione vaccinale durante l'emergenza C’è un’aria pesante che soffia su Codogno, e non è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Codogno, la "santa inquisizione" del PD contro Enrico Ruggeri: se la musica fa paura perché il pensiero non è allineato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Codogno, Pd: "No al concerto di Enrico Ruggeri, è contro vaccino Covid e Green pass", sindaco: "No censura, è arte"A Codogno, il Pd ha chiesto di annullare un concerto di Enrico Ruggeri, sostenendo che sia contrario alle norme sul vaccino Covid e il certificato...

“No al concerto di Enrico Ruggeri per le posizioni contro Green Pass e vaccini”: il PD di Codogno furibondo. Il sindaco replica: “L’arte non dovrebbe essere soggetta a censure”Il Partito Democratico di Codogno ha espresso forte opposizione al concerto di Enrico Ruggeri previsto il 4 luglio durante la “notte bianca”, a causa...

Enrico Ruggeri in concerto a Codogno, ma il Pd lo attacca per le posizioni No Vax: lui parla di censuraPolemica a Codogno: il Pd contesta il concerto di Enrico Ruggeri per le sue posizioni No Vax. Il sindaco difende l'artista e rifiuta ogni censura ... virgilio.it

Polemica a Codogno per il concerto di Enrico Ruggeri: nel mirino le sue posizioni sul CovidIl concerto di Enrico Ruggeri a Codogno scatena le proteste del PD. Al centro della polemica le posizioni del cantante sul Covid. cinemaserietv.it