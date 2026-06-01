Codogno la santa inquisizione del PD contro Enrico Ruggeri | se la musica fa paura perché il pensiero non è allineato

Da ilgiornaleditalia.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Codogno, il Partito Democratico locale ha impedito a Enrico Ruggeri di esibirsi sul palco, con la decisione comunicata dalla capogruppo Maria Cristina Baggi. La motivazione ufficiale non è stata fornita, ma si è parlato di una presa di posizione nei confronti dell’artista. Non ci sono state altre comunicazioni ufficiali o spiegazioni dettagliate riguardo alle ragioni di questa scelta.

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Il Partito Democratico locale, tramite la capogruppo Maria Cristina Baggi, ha deciso che l’artista non è "degno" di salire sul palco. Il peccato originale? Non aver cantato le lodi del Green Pass o della gestione vaccinale durante l'emergenza C’è un’aria pesante che soffia su Codogno, e non è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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