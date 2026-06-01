Ovunque si guardi, coccinelle decorano abiti, borse e unghie durante le fashion week, sui social e tra le tendenze beauty del 2026. Piccole, rosse con puntini neri, queste insetti stilizzati arricchiscono outfit e accessori, diventando protagonisti di look più vivaci e giocosi. La loro presenza si nota su passerelle, post e video, confermando il loro ruolo come dettaglio di tendenza che trasforma l’estetica fashion in qualcosa di più audace e distintivo.

C’è un nuovo dettaglio che sta trasformando outfit, manicure e accessori in qualcosa di molto meno “quiet luxury” e molto più main character energy: le coccinelle. Sì, proprio loro. Piccole, lucide, rosse, nostalgiche e stranamente ovunque. Nel giro di poche settimane sono apparse sulle passerelle, nelle campagne moda, sui Pinterest e soprattutto nelle beauty inspo che stanno dominando TikTok. Da Dior a Miu Miu, fino al ritorno delle iconiche slingback Chanel primavera 2004 diventate virali sui marketplace vintage, il ladybug-core è ufficialmente entrato nella chat. Il ladybug core trend è la risposta alla fashion fatigue del minimalismo. Per mesi la moda ha flirtato con palette neutre, clean girl aesthetic e look ultra essenziali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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© Metropolitanmagazine.it - Coccinelle ovunque: il trend ladybug più cute del 2026 sta invadendo fashion week, beauty e TikTok

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DIY Lucky Ladybug Pin

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