Negli ultimi tempi, su Instagram si sono diffusi foto di unghie con un aspetto molto lucido e artistico, che ricordano pietre preziose o dipinti ad acquerello. Questo stile, chiamato nuance nails, si distingue per la sua superficie altamente riflettente e i disegni creativi. Sempre più appassionate condividono immagini di questo trend, che sembra aver conquistato molte persone tra appassionate di nail art e influencer.

Amica, allora, hai presente quando scrolli e vedi quelle unghie super lucide, quasi ipnotiche, che sembrano pietre preziose o tipo acquerelli? Ecco, quello è il trend delle nuance nails, ed è praticamente ovunque adesso. Ma quindi cosa sono queste nuance nails?. Allora, te la faccio semplice: immagina di mischiare smalti cat-eye, jelly e un tocco di chrome. sembra too much, invece no. Il risultato è stranamente soft, quasi etereo. Tipo quelle texture che sembrano minerali, quarzi, cose naturali—molto “terra, acqua, vibes zen”. E la cosa bella? Non sono perfettine o precise. Sono tutte sfumate, un po’ “imperfette” ma in modo voluto, quindi super chic senza sembrare costruite.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Nuance nails: il trend glossy e “artistico” che sta invadendo Instagram

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