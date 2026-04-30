Negli ultimi tempi, si è diffuso il revenge eyeliner, un trend di bellezza che sta attirando molta attenzione nel 2026. Questo nuovo stile si distingue per un look deciso e audace, in netto contrasto con le tendenze più soft e naturali degli ultimi anni. Mentre si parla spesso di trasformazioni fisiche come la revenge body, questa tendenza si concentra sull’espressione estetica attraverso linee netti e colori intensi.

Per anni ci hanno venduto la narrativa della revenge body. Glow-up da palestra, smoothie verdi, pilates alle 7 del mattino e “diventa la versione migliore di te stessa” dopo una rottura. Ma il 2026 ha deciso di cambiare completamente energia. Adesso la vera vendetta si serve con una wing talmente affilata da poter psicologicamente distruggere qualcuno a distanza di sicurezza. Si chiama Revenge Eyeliner ed è ufficialmente il makeup trend più dramatic, hot e leggermente villain-coded della stagione. E ovviamente tutto parte da Euphoria, perché culturalmente quella serie continua a influenzare il beauty world come poche altre cose esistenti. Se è in trend il revenge eyeliner è tutta colpa di Maddy Perez, ovviamente (parliamo di Euphoria).🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Il revenge eyeliner è il beauty trend più cattivo del 2026 — e sinceramente? Ne avevamo bisogno

Notizie correlate

Bloccate le chat erotiche su ChatGpt: in fondo ne ne avevamo bisogno?Alla fine dello scorso anno era arrivato l’annuncio dell’arrivo, all’inizio del 2026, delle chat erotiche di ChatGpt, ovvero l’introduzione di...

Saune comuni e bagni gelidi: il benessere vichingo è il beauty trend più popolare del momentoAvete mai sentito parlare del benessere vichingo? Ecco perché è l'esperienza wild da provare, diventata il beauty trend del 2026.

Tutti gli aggiornamenti

Il revenge eyeliner è il beauty trend più cattivo del 2026 — e sinceramente? Ne avevamo bisognoPer anni ci hanno venduto la narrativa della revenge body. Glow-up da palestra, smoothie ... msn.com

Chrome Eyeliner: il trend make-up per dare un tocco di luce allo sguardo di questo autunnoMinimaliste? Amanti del glam? Non importa da che parte stiate: c'è un eyeliner che riesce a mettere tutte d'accordo, e sembra fatto di metallo liquido. Sì, il chrome eyeliner è ovunque e no, non è ... alfemminile.com