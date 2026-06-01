Coccaglio | 7 cantine musica e food truck

Notizia in breve

Domenica 7 giugno, nel centro storico di Coccaglio, si svolge una serata dedicata alle cantine della Franciacorta. L’evento include degustazioni, musica dal vivo, food truck, spettacoli e DJ set. La manifestazione si svolge nella cornice del Castrum Romano e coinvolge sette cantine locali. L’evento si svolge nel pomeriggio e in serata, offrendo un programma vario e dedicato agli appassionati del settore vinicolo.