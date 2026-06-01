Coccaglio | 7 cantine musica e food truck
Domenica 7 giugno, nel centro storico di Coccaglio, si svolge una serata dedicata alle cantine della Franciacorta. L’evento include degustazioni, musica dal vivo, food truck, spettacoli e DJ set. La manifestazione si svolge nella cornice del Castrum Romano e coinvolge sette cantine locali. L’evento si svolge nel pomeriggio e in serata, offrendo un programma vario e dedicato agli appassionati del settore vinicolo.
Domenica 7 giugno il centro storico di Coccaglio ospita una serata dedicata alle eccellenze della Franciacorta tra degustazioni, musica dal vivo, food truck, spettacoli e DJ set nella suggestiva cornice del Castrum Romano. Saranno presenti diverse cantine del territorio con percorsi di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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