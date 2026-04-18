Grill Contest a Rivergaro | 40 food truck e musica per i 10 anni

A Rivergaro, in occasione del decimo anniversario del Grill Contest, saranno presenti circa 40 food truck lungo le sponde del fiume Trebbia, accompagnati da spettacoli musicali. L’evento si svolgerà nei due fine settimana successivi, portando nel territorio un’ampia offerta di cibo e intrattenimento. La manifestazione coinvolge diverse attività e richiede la collaborazione di enti e organizzatori locali per la sua realizzazione.

Il decimo anniversario del Grill Contest trasformerà le sponde del fiume Trebbia a Rivergaro in un polo gastronomico e musicale di rilievo nei prossimi due fine settimana. L’evento, che torna alle proprie radici piacentine, si articolerà tra il 24, 25 e 26 aprile e tra il 30 aprile, 1 maggio, 2 maggio e 3 maggio, offrendo un totale di 7 giornate a ingresso gratuito. L’evoluzione di un modello territoriale tra street food e competizione tecnica. Quello che era nato come un piccolo raduno locale si è trasformato, in un decennio, in un appuntamento capace di mobilitare migliaia di visitatori grazie alla capacità della Riverlife APS di gestire la complessità organizzativa con il supporto di oltre 150 volontari.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grill Contest a Rivergaro: 40 food truck e musica per i 10 anni Notizie correlate Oltre 70 artigiani, food truck e musica: torna il Red Bazar, la grande festa lungo il NaviglioDomenica 19 aprile arriva a Milano una nuova edizione del mercatino il ‘Red Bazar sul Naviglio’, evento promosso dagli organizzatori del Sabato di... Brescia: STREEAT Food TruckDa venerdì 10 a domenica 12 Piazza Tebaldo Brusato a Brescia accoglierà padelle sfrigolanti, griglie roventi e ricette da ogni angolo d’Italia (e non... Contenuti di approfondimento Si parla di: Grill Contest 2026. Il Grill Contest compie 10 anni e torna lungo il Trebbia a RivergaroTorna il Grill Contest di Rivergaro (Piacenza) e lo fa con un’edizione speciale: quella del decimo anniversario. Un traguardo importante per uno degli ... piacenzasera.it Rivergaro: giovane minaccia coetaneo con un coltello al Grill Contest: denunciato dai Carabinieri.Rivergaro: giovane minaccia coetaneo con un coltello al Grill Contest: denunciato dai Carabinieri. Un grave episodio ha turbato la serenità del Grill Contest, la manifestazione gastronomica che si ... lamilano.it