Cocaina nascosta negli slip e 45mila euro dietro il frigorifero | arrestato spacciatore a Porlezza

Un uomo è stato arrestato a Porlezza con cinque dosi di cocaina nascoste negli slip, marijuana in casa e circa 45.000 euro in contanti nascosti dietro il frigorifero. La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione e ha trovato le sostanze stupefacenti e il denaro, che erano occultati in diversi punti dell’abitazione. L’arresto è stato disposto sulla base di un’indagine in corso.

Cinque dosi di cocaina nascoste negli slip, marijuana in casa e circa 45mila euro in contanti occultati dietro il frigorifero. È il bilancio di un'operazione condotta dalla guardia di finanza di Como che, nella serata di sabato 30 maggio, ha portato all'arresto di un cittadino turco a Porlezza.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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