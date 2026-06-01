Cocaina nascosta negli slip e 45mila euro dietro il frigorifero | arrestato spacciatore a Porlezza

Da quicomo.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo è stato arrestato a Porlezza con cinque dosi di cocaina nascoste negli slip, marijuana in casa e circa 45.000 euro in contanti nascosti dietro il frigorifero. La polizia ha effettuato una perquisizione nell’abitazione e ha trovato le sostanze stupefacenti e il denaro, che erano occultati in diversi punti dell’abitazione. L’arresto è stato disposto sulla base di un’indagine in corso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cinque dosi di cocaina nascoste negli slip, marijuana in casa e circa 45mila euro in contanti occultati dietro il frigorifero. È il bilancio di un'operazione condotta dalla guardia di finanza di Como che, nella serata di sabato 30 maggio, ha portato all'arresto di un cittadino turco a Porlezza.Il. 🔗 Leggi su Quicomo.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Nasconde cocaina negli slip ma i Carabinieri di Palagiano lo beccano: arrestato baby spacciatoreA Palagiano, nel Tarantino, i Carabinieri hanno arrestato un minorenne che tentava di nascondere cocaina negli slip.

Scampia, cocaina nascosta sotto il frigorifero: blitz della Polizia, arrestato pregiudicatoLa Polizia di Stato ha effettuato un intervento nel quartiere Scampia di Napoli, arrestando un uomo pregiudicato.

Argomenti più discussi: Spoleto, arrestato 41enne sorpreso con la droga nascosta negli slip; Mamma e papà in manette. Nascondono eroina e coca nello zainetto della figlia; Gira con la cocaina nelle mutande: arrestato; Sorpreso con la cocaina nascosta negli slip, in casa aveva quasi 4 etti di droga: arrestato 41enne.

cocaina nascosta negli slipSorpreso con le dosi di cocaina negli slip: il cane antidroga le fiuta e lo spacciatore finisce in carcerePorlezza, l’uomo di origini turche fermato in auto assieme a una donna dalla Guardia di Finanza di Menaggio. Nell’appartamento altre dosi e denaro erano nascosti dietro il frigorifero ... ilgiorno.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web