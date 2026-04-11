Scampia cocaina nascosta sotto il frigorifero | blitz della Polizia arrestato pregiudicato

La Polizia di Stato ha effettuato un intervento nel quartiere Scampia di Napoli, arrestando un uomo pregiudicato. Durante l’operazione, gli agenti hanno trovato e sequestrato una quantità di cocaina nascosta sotto il frigorifero di una casa. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato catturato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Operazione antidroga della Polizia di Stato nel quartiere Scampia di Napoli, dove un uomo già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il blitz è stato eseguito dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Scampia, nell’ambito di un’attività mirata al contrasto dello spaccio. Durante le perquisizioni, effettuate in due abitazioni e in un box auto nella disponibilità dell’indagato, gli agenti hanno rinvenuto circa 120 grammi di cocaina. In particolare, in una delle abitazioni, la droga era nascosta in un vano ricavato sotto un frigorifero: qui è stato trovato un involucro contenente circa 100 grammi di sostanza stupefacente.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Scampia, cocaina nascosta sotto il frigorifero: blitz della Polizia, arrestato pregiudicato Cocaina pronta per lo spaccio, blitz della Polizia: arrestato 26enneLa Polizia di Stato del Commissariato di Cervinara ha tratto in arresto, nel comune di San Martino Valle Caudina, Vincenzo Hedhili Amin, 26 anni,... Viale, blitz della polizia. Ecstasy, cocaina e hascisc. Arrestato mentre passeggiaSorpreso a passeggiare al Piano, di sera, pur abitando nella zona del viale della Vittoria.