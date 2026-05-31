Dove vedere in tv Cobolli-Svajda Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Flavio Cobolli giocherà gli ottavi di finale del Roland Garros 2026 lunedì 1° giugno contro Zachary Svajda. Dopo aver vinto i primi turni senza perdere set, il giocatore italiano si prepara a affrontare la rivelazione statunitense. La partita sarà trasmessa in tv e disponibile in streaming, con orario e programma da definire.

Dopo aver superato i primi turni senza perdere neanche un set, Flavio Cobolli tornerà in campo nella giornata di lunedì 1° giugno per affrontare la rivelazione statunitense Zachary Svajda negli ottavi di finale del Roland Garros 2026. Il romano parte con i favori del pronostico e ha a disposizione veramente una grande occasione per raggiungere i quarti dell’Open di Francia e continuare a sognare di arrivare fino in fondo. Il 24enne azzurro, accreditato della decima testa di serie, ha già ottenuto il suo miglior risultato di sempre sulla terra battuta parigina (dopo il terzo turno del 2025) e a questo punto spera almeno di eguagliare quanto fatto nella passata edizione di Wimbledon, quando fu in grado di spingersi fino ai quarti per poi cedere al fuoriclasse serbo Novak Djokovic. 🔗 Leggi su Oasport.it

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