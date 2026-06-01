Cobolli-Svajda oggi in tv Roland Garros 2026 | orario programma streaming

Nella seconda giornata dedicata agli ottavi di finale del tabellone di singolare maschile al Roland Garros 2026 di tennis, quelli della parte alta del main draw, il numero 10 del seeding, l’italiano Flavio Cobolli, affronterà lo statunitense Zachary Svajda. LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-SVAJDA DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ERRANIVAVASSORI-DANILINATRACY (4° MATCH DALLE 11.00) LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-TIAFOE (4° MATCH DALLE 11.00) L’incontro del quarto turno in cui si affronteranno l’italiano e lo statunitense sarà il primo del programma, che si aprirà alle ore 11.00 di oggi, lunedì 1° giugno, sul Court Philippe Chatrier: nell’unico precedente giocato sul circuito maggiore, a Delray Beach nel 2024, l’azzurro si impose in tre set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Flavio Cobolli vs Zachary Svajda | Roland Garros 2026 | Tennis Prediction Today

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Dove vedere in tv Cobolli-Svajda, Roland Garros 2026: orario, programma, streamingFlavio Cobolli giocherà gli ottavi di finale del Roland Garros 2026 lunedì 1° giugno contro Zachary Svajda.

Temi più discussi: Cobolli-Svajda: orario, precedenti e dove vederla in tv; Cobolli-Svajda vale un posto nei quarti di finale: quando e dove vederla; Fino a 16 anni niente tornei, non poteva permettersi di viaggiare. Chi è Svajda, l'avversario di Cobolli; Roland-Garros, oggi Cobolli-Svajda: orario e dove vederla in tv.

#Tennis Al Roland Garros tre italiani passano agli ottavi: Flavio #Cobolli, Matteo #Berrettini e Matteo #Arnaldi. Giocheranno tutti domani, rispettivamente contro Svajda, J. Cerundolo e Tiafoe. Oggi il duo Bolelli/Vavassori per il terzo turno del doppio maschile x.com

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Roland Garros R3: Z. Svajda def. [25] F. Cerúndolo 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 6-3 reddit