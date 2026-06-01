Flavio Cobolli ha battuto Svajda e si è qualificato per i quarti di finale al Roland Garros. La partita si è conclusa con la vittoria di Cobolli in tre set. Il torneo prosegue per il tennista italiano, che ha superato avversari di livello nel percorso finora. La vittoria permette a Cobolli di avanzare ulteriormente nel torneo sulla terra battuta parigina.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Flavio continua a sognare. Il percorso di Flavio Cobolli al Roland Garros prosegue senza soste. Il tennista romano ha superato anche l’americano Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7 7-6, conquistando così l’accesso ai quarti di finale del torneo parigino. Per Cobolli si tratta del secondo quarto di finale Slam della carriera, dopo quello raggiunto a Wimbledon nel 2025. Un risultato che conferma la crescita costante dell’azzurro, sempre più protagonista nel circuito internazionale. Una vittoria che vale molto più del risultato. Dopo l’importante successo ottenuto nel turno precedente contro Learner Tien, Cobolli era chiamato a confermarsi contro una delle sorprese del torneo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Dayitalianews.com - Cobolli non si ferma più: batte Svajda e conquista i quarti al Roland Garros

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cobolli da sogno al Roland Garros: batte Svajda e conquista i quarti di finaleIl tennista romano ha battuto in quattro set lo statunitense Svajda e si è qualificato per i quarti di finale di Roland Garros.

Cobolli batte Svajda e per la prima volta vola ai quarti al Roland GarrosFlavio Cobolli ha sconfitto Zachary Svajda in quattro set, con i parziali 6-2, 6-3, 6-7, 7-6, in tre ore e 19 minuti.

Temi più discussi: Cobolli al 3° turno del Roland Garros: Wu battuto in tre set; Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros (orfano di Sinner): Senza i big c'è spazio per tutti. Vince chi sogna di più; Cobolli: Ho avuto tanta fame di vincere questa partita, sono contento; LIVE Cobolli-Pellegrino 6-4, 7-6, 6-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: esordio positivo per il romano.

Cobolli, quarti di finale Roland Garros: orario, quando si gioca e dove vederla in tvFlavio Cobolli approda ai quarti di finale del Roland Garros. Il tennista romano, testa di serie numero 10 del tabellone, ha superato Zachary Svajda con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5) riuscendo ... msn.com

Cobolli vola agli ottavi del Roland Garros (orfano di Sinner): Gli spogliatoi sono diversi: senza big c'è spazio per tutti, vince chi sogna di piùFlavio Cobolli non si ferma più e si prende di forza gli ottavi di finale del Roland Garros. Sul prestigioso campo centrale Philippe ... msn.com