Flavio Cobolli ha superato Svajda in quattro set in un match molto combattuto, qualificandosi per i quarti di finale del Roland Garros. Con questa vittoria, ha raggiunto per la prima volta in carriera questa fase del torneo e ha scalato la classifica mondiale, arrivando alla posizione numero 11. La partita si è svolta sulla terra rossa di Parigi e ha visto Cobolli prevalere in un incontro intenso e equilibrato.

PARIGI – Evvai! Flavio Cobolli si qualifica per la prima volta in carriera per i quarti di finale del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, sulla terra rossa parigina. Negli ottavi di finale il tennista romano, numero 13 del ranking Atp e numero 10 del seeding, ha battuto in quattro set l’americano Zachary Svajda, numero 85, con il punteggio di 6-3, 6-2, 6-7 (3), 7-6 (5). Grazie a questa vittoria Cobolli da lunedì sarà comunque vada almeno n. 11 del mondo. Nei quarti di finale l’azzurro affronterà il vincente del match tra il canadese Felix Auger-Aliassime, numero 4 del seeding, e il cileno Alejandro Tabilo. “L’unica cosa che ho capito oggi è che le partite non sono mai finite e me la sono fatta sotto, sono un po’ teso, devo ancora recuperare”. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Roland Garros.

© Firenzepost.it - Cobolli batte Svajda in quattro set (molto combattuti). E’ ai quarti del Roland Garros. E diventa numero 11 del mondo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Carlos Alcaraz Battles Arthur Rinderknech In Third Round | Indian Wells 2026 Highlights

Notizie e thread social correlati

Cobolli batte Svajda e vola ai quarti col brivido al Roland Garros: “Me la sono fatta sotto”Flavio Cobolli ha superato Svajda ai ottavi di finale di Roland Garros, qualificandosi per i quarti.

Cobolli, il sogno continua! Supera anche Svajda e vola ai quarti del Roland GarrosUn giocatore italiano ha raggiunto i quarti di finale a Roland Garros, superando un avversario americano in quattro set.

Temi più discussi: Fino a 16 anni niente tornei, non poteva permettersi di viaggiare. Chi è Svajda, l'avversario di Cobolli; Tennis Tracker, Roland Garros LIVE: Cobolli batte Svajda in quattro set e vola ai quarti, ora Berrettini e Arnaldi; Roland Garros, Cobolli batte Tien e vola agli ottavi; Cobolli non stecca: batte Svajda e vola ai quarti del Roland Garros.

Continua il sogno per Flavio Cobolli che batte in quattro set Svajda negli ottavi di finale del Roland Garros e strappa così il pass per i quarti #Corrieredellospor #Cobolli x.com

Roland Garros R3: [19] F. Tiafoe batte [Q] J. Faria 4-6, 6²-7, 7-6?, 6-1, 6-2 reddit

Cobolli batte Svajda e vola ai quarti col brivido al Roland Garros: Me la sono fatta sottoFlavio Cobolli vola ai quarti del Roland Garros dopo aver battuto Svajda ma ammette di aver avuto paura per un attimo: Me la sono fatta sotto ... fanpage.it

Roland Garros: Cobolli batte Svajda in 4 set e vola ai quarti DIRETTAL'azzurro chiude 6-2 6-3 6-7 7-6, affronterà il vincente tra Auger e Tabilo. A seguire Berrettini e Arnaldi (ANSA) ... ansa.it