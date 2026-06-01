Cobolli e Berrettini che show Nei quarti a al Roland Garros

Da panorama.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nei quarti di finale a Roland Garros, Cobolli e Berrettini hanno dato spettacolo. La presenza italiana si fa sempre più evidente nel torneo, con i due atleti che continuano a competere a livelli elevati. Parigi si tinge di azzurro, mentre i tennisti italiani proseguono la loro corsa nel torneo del Grande Slam. La vittoria di Sinner, eliminato nelle fasi precedenti, sembra aver rafforzato la determinazione degli altri rappresentanti italiani.

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Parigi è sempre più azzurra, ogni giorno di più. Sembra quasi che dall’eliminazione di Jannik Sinner un vento tricolore spinga i nostri ragazzi ancora rimasti in corsa al Roland Garros. Passano i giorni, aumentano le difficoltà eppure Flavio Cobolli e Matteo Berrettini non conoscono ostacoli, nella domenica parigina hanno giocato e vinto ancora una volta. Sì sono conquistati un posto tra i migliori otto nel torneo sulla terra battuta più importante al mondo. Con Alcaraz ai box per l’infortunio al polso e i ko imprevisti e imprevedibili prima di Medvedev e poi di Sinner trovare il favorito di Parigi è un rebus inestricabile, ma se nella parte bassa del tabellone è difficile trovare un rivale per Aleksander Zverev, nella parte alta aumentano ogni giorno di più le chance degli azzurri. 🔗 Leggi su Panorama.it

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