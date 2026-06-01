cobolli ai quarti del roland garros svajda ko in quattro set

Flavio Cobolli ha raggiunto i quarti di finale del Roland Garros, battendo l’avversario in quattro set. La partita si è conclusa con un punteggio che ha permesso all’italiano di avanzare nel torneo. Sul campo in terra battuta parigino, Cobolli ha mostrato determinazione e solidità, ottenendo la vittoria che lo porta tra gli ultimi otto giocatori del torneo. Nel frattempo, l’avversario di giornata è stato eliminato.

PARIGI (FRANCIA) - Flavio Cobolli vola ai quarti di finale del Roland Garros, secondo Slam stagionale alla seconda settimana sui campi in terra battuta parigini. Il 24enne tennista romano, 14esimo del ranking mondiale e testa di serie numero 10, supera lo statunitense Zachary Svajda (85 Atp) in quattro set con il punteggio di 6-2 6-3 6-7(3) 7-6(5), dopo tre ore e 19 minuti di gioco. "Fisicamente sto benissimo, quindi non ci sarebbero stati problemi in caso di quinto set - spiega Cobolli a fine incontro - Sono un po' stanco, ma credo sia normale. Ero un po' nervoso nel momento in cui ho dovuto chiudere il match. Delle volte non è facile quando devi chiudere la partita, specialmente se sei sopra nel punteggio come è successo oggi". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Cobolli ai quarti, Svajda battuto in quattro set

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Cobolli batte Svajda in quattro set (molto combattuti). E’ ai quarti del Roland Garros. E diventa numero 11 del mondoFlavio Cobolli ha superato Svajda in quattro set in un match molto combattuto, qualificandosi per i quarti di finale del Roland Garros.

Cobolli è splendido: sconfigge Svajda in quattro set e per la prima volta vola ai quarti al Roland GarrosFlavio Cobolli ha battuto Zachary Svajda in quattro set, avanzando per la prima volta ai quarti di finale a Roland Garros.

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La notizia è che Flavio ha perso un set. In realtà la vera notizia è un’altra: #Cobolli è ai quarti di finale del #RolandGarros per la prima volta in carriera (seconda volta Slam dopo Wimbledon un anno fa). Svajda B attuto 62 63 67 76. È il primo set perso nel torn x.com

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