Nel mondo della tecnologia, si sta assistendo a un cambiamento rispetto alla semplice adozione di nuovi strumenti digitali. Ora si concentra l’attenzione sull’integrazione di linguaggi e strumenti all’interno dei processi decisionali e organizzativi. Questa evoluzione rappresenta il focus principale della quinta edizione del Forum It & Intelligence, che si tiene a Milano, con l’obiettivo di analizzare le trasformazioni in atto nel settore.

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - Nell'attuale fase di transizione digitale, il tema non è più l'adozione delle tecnologie, ma la loro integrazione nei modelli decisionali e organizzativi: da qui prende forma la quinta edizione del Forum It & Intelligence. Un grande successo la quinta edizione del Forum It & Intelligence, l'appuntamento di Comunicazione italiana dedicato all'information technology e alle nuove intelligenze digitali, che ha riunito presso Assolombarda, a Milano, l'ecosistema dell'innovazione per una giornata di confronto sui linguaggi, gli strumenti e le trasformazioni che stanno ridefinendo il rapporto tra persone, dati e tecnologie.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Linguaggi, strumenti e trasformazioni al centro del Forum It & Intelligence

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