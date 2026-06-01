CMP Venice Lido Beach Trail sulla spiaggia del Lido

Un trail sulla spiaggia del Lido di Venezia, organizzato da Venicemarathon con il marchio CMP, prenderà il via prossimamente. La gara si svolgerà sulla lunga battigia, spostandosi rispetto all’urban trail notturno veneziano che ha riscosso grande successo. La manifestazione si svolge sulla spiaggia dorata del Lido, lasciando alle spalle le calli e i canali cittadini. La data dell’evento non è ancora stata comunicata.

Dopo il grandissimo successo dell’urban trail notturno veneziano, l’attenzione adesso si sposta sull’altro trail targato Venicemarathon e titolato dal prestigioso brand CMP, che questa volta non si disputerà più tra calli e canali, bensì sulla lunga e dorata spiaggia del Lido di Venezia.Domenica. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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